Pensioenfondsen staan er weer iets beter voor

ANP Pensioenfondsen staan er weer iets beter voor

ROTTERDAM - De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in de eerste maand van 2017 financieel beter voor komen te staan. Doordat de rente in januari verder opliep, zagen de fondsen hun financiële verplichtingen afnemen.

Door ANP - 1-2-2017, 16:17 (Update 1-2-2017, 16:17)

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt gingen de zogeheten dekkingsgraden van de fondsen hierdoor in doorsnee omhoog van 102 naar 103 procent. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de stijgende lijn die eind vorig jaar al is ingezet.

Afgelopen jaar leek het er lang op dat veel fondsen mogelijk moesten gaan snijden in de pensioenen. Die vrees week pas toen de al lang erg lage rente in het laatste kwartaal weer wat begon op te krabbelen. Het ligt nu in de verwachting dat hooguit vijf fondsen binnenkort een beperkte korting zullen moeten doorvoeren.

Het pensioenstelsel, en dan vooral het houdbaar houden daarvan, wordt waarschijnlijk een belangrijk verkiezingsthema, zo voorziet Aon Hewitt. Hervormingen van het stelsel zijn onder meer nodig omdat mensen steeds later met pensioen gaan, vaker van baan wisselen en vaker als zelfstandige (zzp'er) of flexwerker werken.