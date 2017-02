Nikkei boekt stevig verlies

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een stevig verlies gesloten. Koersen gingen over een breed front omlaag, mede door de verdere aansterking van de yen ten opzichte van de dollar.

Door ANP - 2-2-2017, 7:33 (Update 2-2-2017, 7:33)

De toonaangevende Nikkei-index eindigde met een verlies van 1,2 procent op 18.914,58 punten. Glasfabrikant Nippon Sheet Glass was een van de grootste verliezers met een min van 9 procent, na berichten over een aandelenemissie. Ook techbedrijven als Casio (min 5 procent) en Sony (min 1 procent) stonden onder druk. Sony kwam na het slot van de beurs met een nieuwe winstwaarschuwing.

Elders in de regio gingen de beursgraadmeters ook omlaag. De beurs in Seoul leverde 0,5 procent in, de All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min.