Nokia voelt lastige omstandigheden

ESPOO - De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia heeft ook in het vierde kwartaal last gehad van de zware omstandigheden op de markt voor netwerkapparatuur. Kostenbesparingen en positieve effecten van de overname van het Frans-Amerikaanse Alcatel-Lucent wisten de prestaties nog enigszins kleur te geven.

Door ANP - 2-2-2017, 8:26 (Update 2-2-2017, 8:26)

Nokia heeft net zoals concurrenten als het Zweedse Ericsson en het Chinese Huawei, te maken met een afnemende vraag naar apparatuur voor 4G-netwerken. De piek op deze markt lijkt voorbij. Daar komt bij dat opwaarderingen naar de nieuwe generatie, 5G, nog jaren weg zijn.

Het bedrijfsresultaat kwam afgelopen kwartaal op jaarbasis 27 procent lager uit op 940 miljoen euro. Dat was overigens duidelijk meer dan de 788 miljoen euro die marktvorsers in doorsnee voorspelden. De omzet daalde met 13 procent tot zo'n 6,7 miljard euro. Bij de belangrijke netwerkdivisie was sprake van een omzetdaling van 14 procent, nadat de opbrengsten in het derde kwartaal al met 12 procent onderuit waren gegaan. Voor dit jaar rekent Nokia op een ,,lage enkelcijferige´' daling van de opbrengsten bij de netwerktak.