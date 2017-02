GoPro behaalt hogere omzet

ANP GoPro behaalt hogere omzet

SAN MATEO - De maker van de bekende vierkante actiecamera's GoPro is in het vierde kwartaal op een hogere omzet uitgekomen, maar leed wel een nettoverlies. Dat blijkt uit cijfers die donderdag na het einde van de beurshandel in New York naar buiten werden gebracht.

Door ANP - 2-2-2017, 22:38 (Update 2-2-2017, 22:39)

De omzet in het feestdagenseizoen bedroeg ruim 540 miljoen dollar, een stijging met bijna 24 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Er verscheen echter een verlies onder de streep van 116 miljoen dollar, in verband met buitengewone lasten en herstructureringskosten. Het bedrijf is bezig banen te schrappen om kosten te besparen.

Het Amerikaanse GoPro is op het gebied van actiecamera's branchegenoot van het Nederlandse TomTom.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar rekent GoPro op een omzet van 190 miljoen tot 210 miljoen dollar. Dat cijfer valt veel lager uit dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet over de afgelopen periode stelde teleur. In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel GroPro hard omlaag.