ANP 'Topman Uber stapt uit adviesraad Trump'

SAN FRANCISCO ( - /RTR) - Uber-oprichter en topman Travis Kalanick stapt uit de raad die de Amerikaanse president Donald Trump adviseert over de economie. Hij heeft zijn medewerkers donderdag in een interne mail op de hoogte gebracht, aldus Amerikaanse media.

Door ANP - 2-2-2017, 23:46 (Update 2-2-2017, 23:46)

De taxidienst ligt onder vuur vanwege de beslissing van Kalanick om samen te werken met de president. Daar komt bij dat Uber wordt verweten te hebben geprofiteerd van de staking van taxichauffeurs in New York uit protest tegen het inreisverbod van Trump. Medewerkers van de dienst reden wel en braken daarmee de staking. Dat leidde tot de campagne #DeleteUber. Gebruikers verwijderden Uber en stapten massaal over naar concurrent Lyft.

Kalanick zat in de adviesraad met ongeveer twintig belangrijke ondernemers, onder wie Elon Musk (Tesla en SpaceX) en Ginni Rometty (IBM).