ANP Groothandel Makro heeft wind tegen

DÜSSELDORF - Groothandelsbedrijf Makro heeft nog altijd de wind tegen. Het bedrijf kampt met aanhoudende ,,negatieve omzetontwikkelingen", zo meldde het Duitse moederbedrijf Metro vrijdag in zijn kwartaalrapportage. Specifieke cijfers over Makro Nederland werden daarbij niet gegeven.

Door ANP - 3-2-2017, 10:12 (Update 3-2-2017, 10:12)

Het is al langer bekend dat Makro in Nederland, maar ook in Duitsland en België last heeft van scherpe concurrentie. De verkopen van de groothandelstak waar Makro Nederland bij hoort, stegen in de afgelopen drie maanden met krap 4 procent tot 3,4 miljard euro. Deze groei was echter vooral te danken aan de goede resultaten in China, India en Pakistan.

Naast Makro maakt ook elektronicawinkel MediaMarkt deel uit van Metro. Hier sprak Metro van positieve ontwikkelingen van de verkopen in Nederland.