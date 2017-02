Financiële fondsen in trek op beurs

AMSTERDAM ( - ) - De Europese beurzen stonden vrijdag eind van de morgen licht in de plus. Onder meer financiële fondsen waren in trek, na berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump gaat beginnen met zijn plan om strenge regels voor banken in de Verenigde Staten te versoepelen.

Door ANP - 3-2-2017, 11:55 (Update 3-2-2017, 11:55)

De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks 11.45 uur 0,6 procent hoger op 485,18 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 701,17 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 tot 0,7 procent.

Aegon, ABN AMRO en ING behoorden tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse hoofdindex, met plussen van 1 tot 2 procent. In Londen ging Barclays aan kop. De Britse bank stond 2,5 procent hoger, terwijl branchegenoot RBS er 1,7 procent aan beurswaarde bijkreeg.

Banco Popular

Niet alle financiële fondsen in Europa stonden overigens in het groen. De Spaanse Banco Popular leverde juist 5,5 procent in op de beurs in Madrid. De bank boekte vorig jaar een nettoverlies van 3,5 miljard euro door een reeks voorzieningen voor slechte leningen en juridische kosten.

Aan het Damrak ging Wereldhave aan kop in de MidKap, met een plus van 1,3 procent. De exploitant van winkelcentra meldde een toename van de winst in 2016 en liet verder weten dat de vooruitgang komende jaren vooral moet komen van bestaande bezittingen, in plaats van aankopen. Voor 2017 wordt een stabilisering van de winst verwacht.

Air France-KLM

Air France-KLM (min 1,2 procent) stond onderaan bij de middelgrote fondsen, nadat analisten zich negatief over het aandeel van de luchtvaartcombinatie hadden uitgelaten.

Een andere opmerkelijk verliezer in Europa was winkelbedrijf Metro. Het moederbedrijf van onder meer MediaMarkt zakte 3,3 procent in Frankfurt vanwege tegenvallende kwartaalcijfers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent naar 53,76 dollar. Brent werd met 56,86 dollar 0,5 procent duurder. De euro was 1,0745 dollar waard, tegen 1,0800 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.