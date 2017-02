Holland Casino stap dichter bij privatisering

AMSTERDAM - Holland Casino mag van de Ondernemingskamer in Amsterdam zijn organisatie omvormen van een stichting naar een naamloze vennootschap (nv). Het staatsgokbedrijf, dat de overheid dit jaar wil gaan verkopen, heeft daarover een rechtszaak gewonnen van de eigen ondernemingsraad (or).

De or van Holland Casino had de zaak aangespannen omdat veel werknemers bang zijn dat die omzetting gepaard zal gaan met bezuinigingen. Het personeel wilde eerst meer zekerheden voor het bestuur verder gaat met de voorgenomen privatisering.

Holland Casino zegt te betreuren dat het tegenover de eigen or in de rechtszaal moest staan, maar is wel blij dat het nu verder kan met het ,,toekomstbestendig maken van de organisatie''. De omzetting naar een nv, die ook noodzakelijk is om straks in aanmerking te komen voor belangrijke vergunningen voor casino's en online kansspelen, zal nu waarschijnlijk in maart of april plaatsvinden. Dan is volgens inschatting van het bedrijf een andere verzetprocedure die vakbond FNV had aangespannen, afgerond.