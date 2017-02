Deutsche Bank zegt sorry

ANP Deutsche Bank zegt sorry

FRANKFURT - Met grote advertenties in verscheidene kranten heeft Deutsche Bank dit weekeinde zich verontschuldigd voor gemaakte fouten. De baas bij de bank, John Cryan, zette uiteen dat sinds hij het bedrijf anderhalf jaar geleden is gaan leiden, de bank circa 5 miljard euro kwijt is aan juridische geschillen. De oorzaken van die geschillen liggen vaak in een ver verleden.

Door ANP - 5-2-2017, 11:49 (Update 5-2-2017, 11:49)

Deze zaken hebben het bedrijf niet alleen veel geld gekost, ook is vertrouwen in de bank verloren gegaan en heeft de bank reputatieschade opgelopen. Wij moeten ons daarvoor verontschuldigen, want er zijn ernstige fouten gemaakt, aldus de topman. Er zijn volgens hem nog steeds geschillen die het bedrijf tot last zijn, maar de belangrijkste rechtszaken zijn achter de rug.

Deutsche Bank sloot het jaar 2016 opnieuw af met dieprode cijfers, met name als gevolg van boetes en schikkingen. Deutsche Bank kwam onder de streep 1,4 miljard euro tekort. Een jaar eerder werd de grootste bank van Duitsland nog zwaarder getroffen door boetes. Toen werd een nettoverlies van 6,8 miljard euro in de boeken gezet.

Afgelopen week zei topman Cryan bij de presentatie van jaarcijfers dat hij voor 2017 weer winst voorziet.