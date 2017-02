'Iran wil olieproductie opschroeven'

TEHERAN - Iran wil zijn dagelijkse olieproductie verhogen tot meer dan 4 miljoen vaten per dag. Daarmee zou het land meer olie willen oppompen dan dat het eerder had afgesproken met oliekartel OPEC. Dat meldden verschillende media, die verwijzen naar een verklaring van het hoofd van de Iraanse staatsoliemaatschappij.

Door ANP - 5-2-2017, 13:14 (Update 5-2-2017, 13:14)

De olie-exporteurs die lid zijn van de OPEC spraken onlangs af hun productie met ingang van dit jaar te verlagen, in een poging de olieprijs op te krikken. Zij kregen steun van onder meer Rusland. De afspraak daarbij was dat Iran, dat nog herstellende is van de jarenlange sancties tegen het land, de productie mocht opvoeren tot krap 3,8 miljoen vaten per dag.

Teheran zou eind maart dagelijks 4 miljoen willen oppompen.