ANP 'AEX opent licht in de plus'

AMSTERDAM - De AEX-index lijkt de nieuwe handelsweek maandag met een kleine winst aan te vangen. In Amsterdam weet onlinebroker BinckBank, dat de boeken opende, de aandacht op zich gericht. Later in de week volgt nog een grote stroom bedrijfsresultaten met in Amsterdam SBM Offshore en ArcelorMittal als blikvangers.

Door ANP - 6-2-2017, 8:20 (Update 6-2-2017, 8:20)

BinckBank liep afgelopen jaar vertraging op in de realisatie van zijn doelen voor de komende jaren en verwacht dat de meeste ambities voor 2018 niet kunnen worden verwezenlijkt. De onlinebroker zag het aantal transacties van klanten in de laatste drie maanden van vorig jaar wel aantrekken ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

ABN AMRO meldde een reorganisatie in het hoogste management, waarbij zo'n zestig van de honderd functies vervallen. Bestuurder Chris Vogelzang legt zijn functie per direct neer.

Ahold Delhaize

Verder weet Ahold Delhaize maandag de aandacht op zich gericht. De Zwitserse bank Credit Suisse maakte bekend het supermarktconcern te gaan volgens met een advies 'outperform'.

Bodemonderzoeker Fugro hengelde een opdracht in Pakistan binnen. Het tweejarige project waarbij het bedrijf op zoek gaat naar ijzererts en andere mineralen heeft een waarde van 10 miljoen euro.

UniCredit

In Milaan zal er andermaal aandacht zijn voor UniCredit. De geplaagde Italiaanse bank heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over het schrappen van 3900 banen. De banenreductie is onderdeel van een grootschalig reddingsplan.

Op de macro-economische agenda prijkten cijfers over de Duitse industrie. Fabrieken in de grootste economie van Europa zagen het aantal orders in december met 5,2 procent stijgen ten opzichte van een maand eerder. De toename was veel sterker dan verwacht. Economen gingen door de bank genomen uit van een plus met 0,7 procent.

Euro

De AEX sloot vrijdag 0,8 procent hoger op 485,92 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 702,50 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,2 tot 0,7 procent. De graadmeters in New York wonnen 0,5 tot 0,9 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,5 procent naar 54,10 dollar. Brent werd ook 0,5 procent duurder, bij 57,10 dollar per vat. De euro was 1,0760 dollar waard, tegen 1,0785 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.