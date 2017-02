DAF slijt recordaantal trucks in Europa

EINDHOVEN - DAF Trucks heeft vorig jaar een recordaantal zware vrachtauto's verkocht in Europa. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. In totaal ging het 46.700 trucks van 16 ton of meer, 19 procent meer dan in 2015.

Door ANP - 6-2-2017, 11:23 (Update 6-2-2017, 11:23)

De totale markt voor zware vrachtauto's kwam in 2016 uit op 302.500 voertuigen, een stijging van ruim 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. DAF verwacht dat dit jaar in Europa in totaal 260.000 tot 290.000 zware vrachtauto's verkocht zullen worden.

Het marktaandeel van DAF in het segment groeide in Europa met 0,9 procentpunt naar 15,5 procent. DAF versterkte zijn positie in bijna alle Europese landen en is naar eigen zeggen marktleider in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije en Bulgarije. Ook in het lichte segment groeide het marktaandeel, naar iets meer dan 10 procent.