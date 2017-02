Lager begin beurshandel New York

ANP Lager begin beurshandel New York

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag iets lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden. In de Verenigde Staten is de grootste drukte wat betreft bedrijven die hun resultaten presenteren inmiddels al geweest.

Door ANP - 6-2-2017, 16:08 (Update 6-2-2017, 16:08)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 20.044 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2293 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde ook 0,2 procent, op 5655 punten.

Hasbro was een van de weinige grote bedrijven die maandag een kijkje in de boeken bood. De speelgoedfabrikant overtrof met zijn resultaten over het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten. In heel 2016 gingen de verkopen bovendien met dubbele cijfers omhoog. De onderneming profiteerde vooral van een sterke vraag naar Disneypoppen. Het aandeel Hasbro sprong 14 procent omhoog.