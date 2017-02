Rode cijfers op beurzen Europa

ANP Rode cijfers op beurzen Europa

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in het rood gesloten. De onzekerheid over de politieke ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten hing boven de markt. In Amsterdam kon ABN AMRO op aandacht rekenen, na de aankondiging van een stevige ingreep onder het topmanagement.

Door ANP - 6-2-2017, 17:55 (Update 6-2-2017, 18:40)

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 482,08 punten. De MidKap zakte 0,7 procent naar 697,66 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 1,2 procent.

ABN daalde 0,6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De bank schrapt zo'n zestig van de honderd hoogste managementfuncties, om de toplaag beter in balans te brengen met het uitgedunde personeelsbestand in de hele bank. Bestuurder Chris Vogelzang is in verband met de reorganisatie per direct afgetreden.

Kluwer

Wolters Kluwer was de enige winnaar in de AEX met een plusje van 0,1 procent. Aegon sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven won BinckBank 1,3 procent. De onlinebroker zag het aantal transacties van klanten vorig kwartaal weer aantrekken na een lange periode van krimp. Dat herstel was echter onvoldoende om een forse winstdaling over heel 2016 te voorkomen.

Ryanair

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verloor 4 procent in Dublin. De prijsvechter zag zijn winst vorig jaar sterker dalen dan verwacht en kwam met voorzichtige verwachtingen voor 2017. Concurrent easyJet leverde 0,8 procent in, ondanks een toename van het aantal passagiers in januari. In Londen werd IAG ruim 2 procent minder waard, mede omdat er bij dochteronderneming British Airways weer wordt gestaakt. Air France-KLM stond in de MidKap 0,6 procent in het rood.

UniCredit verloor in Milaan bijna 7 procent. De geplaagde Italiaanse bank bereikte dit weekend met de vakbonden een akkoord over het schrappen van 3900 banen in Italië.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 53,33 dollar. Brent werd 1,2 procent goedkoper bij 56,09 dollar per vat. De euro was 1,0732 dollar waard, tegen 1,0785 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.