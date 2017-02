Fagron blikvanger op Damrak

ANP Fagron blikvanger op Damrak

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index in Amsterdam staat dinsdag voor een lagere opening. De politieke onzekerheid in de Verenigde Staten en Europa blijft als een schaduw over de markt hangen. Fagron weet in Amsterdam de aandacht op zich gericht, nadat het de boeken opende. Verder publiceerde een keur aan Europese bedrijven hun resultaten.

Door ANP - 7-2-2017, 8:27 (Update 7-2-2017, 8:27)

Toeleverancier aan apotheken Fagron schreef over het afgelopen jaar rode cijfers door een afboeking op een Amerikaans dochterbedrijf. Ondanks de impact van veranderde regels in de VS op de resultaten ligt de omzet over heel 2016 in lijn met de eigen verwachtingen. Fagron maakte bekend geen dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Richtinggevend nieuws komt dinsdag echter vooral van buiten Amsterdam. Zo reageren beleggers op veel minder dan verwachte cijfers over de industriële productie in Duitsland.

BNP Paribas

Volkswagen weet in Frankfurt andermaal de aandacht op zich gericht. Luxemburg heeft de Duitse automaker aangeklaagd vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Verder opende herverzekeraar Munich Re de boeken. Het bedrijf zag de kwartaalwinst lager uitvallen, maar schroefde wel het dividend op.

In Parijs staat BNP Paribas in de belangstelling. De Franse bank heeft de winst in het vierde kwartaal flink zien groeien. Desondanks wist BNP de prognoses van analisten niet te overtreffen.

Statoil

Het Noorse olieconcern Statoil dook in het vierde kwartaal onverwacht in de rode cijfers. Het bedrijf schreef onder meer flink af op zijn Amerikaanse schaliegasactiviteiten. Ook de Britse branchegenoot BP opende de boeken. Vooral door hogere kosten voor raffinage bleef de winst van het olieconcern achter bij de verwachtingen.

Het Finse mediabedrijf Sanoma heeft 2016 afgesloten met een stevige winst, waar een jaar eerder nog een flink verlies in de boeken ging.

Euro

De AEX eindigde maandag 0,8 procent lager op 482,08 punten. De MidKap zakte 0,7 procent naar 697,66 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 1,2 procent. De aandelenbeurzen in New York lieten kleine verliezen optekenen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was voorbeurs vlak op 53,00 dollar. Brent werd iets duurder op 55,76 dollar per vat. De euro was 1,0683 dollar waard, tegen 1,0732 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.