ANP Maatregelen op evenementen vanwege warmte

AMSTERDAM - Voor evenementen in het komende weekend zijn extra maatregelen genomen vanwege het warme zomerweer. Zo zijn er op de Uitmarkt in Amsterdam, die vrijdagavond begint, een aantal openbare waterpunten en staan er schaduwrijke terrassen. Ook hebben EHBO'ers zich voorbereid op warmteverschijnselen, liet de organisatie van het culturele evenement weten.

Door ANP - 26-8-2016, 13:48 (Update 26-8-2016, 13:48)

De Uitmarkt verwacht door het mooie weer veel bezoekers. "Er zijn gelukkig veel theaters en concertzalen waar het publiek binnen in alle koelte kan genieten van de voorstellingen en optredens'', aldus de organisatie. "Maar bij de informatie- en boekenmarkt en bij de podia op het Museumplein zal het zeker warm worden.'' Bezoekers wordt aangeraden ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals insmeren, voldoende drinken en de schaduw opzoeken.

Dancefestival Mysteryland, dat zaterdag en zondag plaatsvindt in Haarlemmermeer, biedt onbeperkt drinkwater, insmeerteams, een jacuzzi met koud water, ventilatoren in de tenten en extra luifels voor schaduw. Ook mag iedereen een klein waterpistooltje meenemen om af te koelen.

Ook regenkleding

Dat laatste mogen de 35.000 bezoekers van het uitverkochte We Love The 90s-festival zaterdag in het Nijmeegse Goffertpark ook. Volgens de organisatie geldt een maximumgrootte van 30 centimeter voor de pistooltjes. Op het festivalterrein staan verder overal emmers met sponzen erin en veel extra watertappunten. Een paraplu met stompe punt is toegestaan om als parasol te gebruiken. De organisatie plaatst extra blowers in de danstent en raadt mensen aan om daar regelmatig even af te gaan koelen.

Voor het eveneens uitverkochte Kings of Hardstyle-festival, dat zondag op hetzelfde terrein in Nijmegen plaatsheeft, gelden dezelfde extra maatregelen.

Strandfestival Zand in Almere heeft eveneens extra waterpunten geregeld voor de 25.000 bezoekers. Mensen mogen flesjes water meenemen het terrein op, zodat ze die kunnen bijvullen. "Verder raden we iedereen aan voldoende zonnebrand maar ook regenkleding mee te nemen, voor het geval er een bui valt'', zei een woordvoerder.