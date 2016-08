Britney wil in duet met Justin Timberlake

ANP Britney wil in duet met Justin Timberlake

LOS ANGELES - Britney Spears wil graag de handen ineenslaan met haar ex Justin Timberlake. De zanger staat hoog op het lijstje van artiesten waar de popprinses mee samen wil werken, onthulde ze in een radioprogramma van iHeartRadio.

Door ANP - 29-8-2016, 0:02 (Update 29-8-2016, 0:02)

“Aerosmith lijkt me echt goed. Hij is een genie, denk ik. Hij is erg rock-‘n-roll”, zei Britney over de Amerikaanse rockband rond Steven Tyler. “En Gwen Stefani, ik vind haar geweldig.” Vervolgens voegde Britney toe dat ook Justin Timberlake ‘bijzonder goed’ is.

Britney had van 1999 tot 2002 een relatie met Justin, die toen nog in de boyband *NSYNC zat. De popprinses beweerde destijds dat ze geen seks voor het huwelijk wilde, maar biechtte later op dat ze weldegelijk tussen de lakens dook met Justin. Zijn hit Cry Me A River gaat over het stuklopen van de relatie. In het nummer suggereert Justin dat Britney hem bedroog.