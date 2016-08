Geen VMA voor Nederlandse regisseur

NEW YORK - Paul Geusebroek is niet in de prijzen gevallen bij de Video Music Awards van MTV. De regisseur maakte de clip bij nummer-1 hit Panda van rapper Desiigner, maar moest Drake voor zich laten in de categorie Beste Hiphop Video. De Canadees won die award voor de video bij het nummer Hotline Bling.

Door ANP - 29-8-2016, 4:11 (Update 29-8-2016, 4:11)

De 29-jarige Nederlander werd een paar maanden geleden benaderd door Kanye West, die samen met hem de clip wilde regisseren. Desiigner staat onder contract bij het label van de bekende muzikant, die samples van Panda gebruikte voor een nummer op zijn eigen album, The Life Of Pablo.

In Nederland was Paul onder meer verantwoordelijk voor de clip bij Sukkel Voor De Liefde van The Opposites.