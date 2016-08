Zwangere Blac Chyna naakt voor Paper

ANP Zwangere Blac Chyna naakt voor Paper

LOS ANGELES - Blac Chyna heeft naakt geposeerd voor het blad Paper. De zwangere verloofde van Rob Kardashian draagt alleen een goudkleurig haarstuk en ketting, terwijl haar lange geblondeerde haar haar borsten deels bedekt. Met haar handen omringt ze haar ronde buik.

Door ANP - 30-8-2016, 4:42 (Update 30-8-2016, 4:42)

De foto is te bewonderen op de Instagram-pagina van Paper. De uitgave van het blad draait om duizend mooie mensen die de redactie heeft geselecteerd. In een bijbehorend filmpje is te zien hoe de 28-jarige Blac voor meerdere foto's poseert. Op de coverfoto is ook haar verlovingsring goed te zien.

Binnenkort zijn Blac en Rob Kardashian te zien in hun eigen realityshow. Robs zus Kim Kardashian poseerde ook al eens naakt voor de cover van Paper.