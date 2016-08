Do krijgt een meisje

AMSTERDAM - Dominique van Hulst, beter bekend als Do, is zwanger van een meisje. Dat heeft de zangeres en presentatrice bevestigd aan Shownieuws.

Door ANP - 30-8-2016, 15:22 (Update 30-8-2016, 15:22)

Do maakte in juni, toen ze haar buikje niet langer verborgen kon houden, bekend dat ze in verwachting is. Hoewel ze er nooit een geheim van heeft gemaakt een groot gezin te willen, kwam de zwangerschap op een lastig moment. De zangeres is net bezig met een nieuw album.

Het meisje wordt aan het einde van het jaar verwacht. Voor Do en haar vriend Marc wordt de baby hun tweede kind. In januari 2014 beviel ze van zoon Jip.