Anne Hathaway in verfilming Live Fast Die Hot

ANP Anne Hathaway in verfilming Live Fast Die Hot

LOS ANGELES - Actrice Anna Hathaway speelt de hoofdrol in de verfilming van Live Fast Die Hot. Warner Bros heeft de rechten voor de boekverfilming bemachtigd, meldt Deadline.

Door ANP - 30-8-2016, 17:52 (Update 30-8-2016, 17:52)

Het boek is geschreven door actrice en schrijfster Jenny Mollen, de vrouw van American Pie-acteur Jason Biggs. In het boek beschrijft ze hoe ze haar excentrieke en impulsieve leven veranderde toen ze voor het eerst moeder werd. Jenny Mollen is als uitvoerend producent betrokken bij de boekverfilming.

Anne Hathaway, die in maart moeder werd, gaat eerst een rol spelen in Ocean's Eight, de spin-off van de blockbuster Ocean's Eleven uit 2001. Veel grote Hollywoodsterren maken deel uit van de cast, zoals Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna en Helena Bonham Carter.

.