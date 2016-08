Gisele Bündchen weer bestbetaalde model

NEW YORK - Gisele Bündchen is nog steeds het best betaalde model ter wereld. De Braziliaanse verdiende volgens zakenblad Forbes 30,5 miljoen dollar in de periode juni vorig jaar tot juni dit jaar. Daarmee heeft Gisele meer salaris verdiend dan ieder ander model sinds 2002. Ze staat al tien jaar bovenaan de lijst.

Door ANP - 30-8-2016, 22:28 (Update 30-8-2016, 22:28)

Op de tweede plaats staat de Braziliaanse Adriana Lima met een jaarinkomen van 10,5 miljoen dollar.

Nieuwkomer in de top drie is de 20-jarige Kendall Jenner, die grote campagnes deed voor Calvin Klein en Estée Lauder. Zij zag haar inkomen met 150 procent stijgen naar 10 miljoen dollar dit jaar. Dat is vooral te danken aan haar grote schare volgers op sociale media. Van alle modellen heeft zij veruit de meeste volgers op Instagram, namelijk 64,4 miljoen fans. Kendall deelt de derde positie met de 24-jarige Karlie Kloss, die haar inkomen afgelopen jaar verdubbelde met campagnes voor achttien verschillende merken, waaronder L'oréal en Swarovski. Gigi Hadid steeg naar de vijfde positie.

De Nederlandse Doutzen Kroes staat op een gedeelde dertiende plaats met een jaarinkomen van 5 miljoen dollar. Vorig jaar stond Doutzen met 7,5 miljoen dollar nog op de vierde plek van best betaalde modellen.

Forbes berekende dat de top 20 van de succesvolste modellen samen 154 miljoen dollar hebben verdienden.