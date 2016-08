Henk Wijngaard: Shania Twain is mijn nichtje

ANP Henk Wijngaard: Shania Twain is mijn nichtje

ARNHEM - Henk Wijngaard heeft woensdag een bijzondere onthulling gedaan. De volkszanger claimt dat hij de oom is van de wereldberoemde zangeres Shania Twain.

Door ANP - 31-8-2016, 15:15 (Update 31-8-2016, 15:15)

Op Radio Gelderland deed Henk, vooral bekend van zijn hit Met de vlam in de pijp, zijn familiegeschiedenis uit de doeken. Zijn vader was een geallieerde Canadese soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog per tank door Nederland 'vloog', terwijl zijn Franse moeder in een hotel in Gieten werkte. "Ze kregen een beetje verkering. Tijdens de bevrijding was hun liefde kort en hevig en ik ben het resultaat", aldus Henk.

Door zijn halve Canadese achtergrond heeft hij logischerwijs ook veel familie in Canada. "Ik heb een halfbroer daar, Clarence Edwards, en zijn dochter is Shania Twain. Zij moet oom tegen me zeggen." Het kon niet missen volgens de ex-vrouw van Henks vader, die hem het nieuws bracht.