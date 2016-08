Jostiband gaat rocken met Ellen ten Damme

AMSTERDAM - De Jostiband heeft op de valreep nog een gastartiest weten te strikken voor het grote jubileumconcert. Ellen ten Damme treedt maandag op met het orkest voor verstandelijk gehandicapten, dat zijn vijftigjarig jubileum viert met een uitverkochte show in de Ziggo Dome.

Door ANP - 31-8-2016, 18:51 (Update 31-8-2016, 18:51)

Ellen zingt het nummer You Raise Me Up met de Jostiband, werd woensdag aangekondigd. De zangeres voegt zich bij Guus Meeuwis, Maan, Gerard Joling, Remy van Kesteren en René Froger die maandag ook optreden met het jubilerende orkest.

Het concert, een droom van de Jostiband die uitkomt, wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander.