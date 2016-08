Orlando Bloom waarschuwde ex voor naaktfoto’s

ANP Orlando Bloom waarschuwde ex voor naaktfoto’s

LOS ANGELES - Miranda Kerr was begin deze maand voorbereid toen naaktfoto’s van haar ex Orlando Bloom opdoken. Het model kreeg een sms’je van de acteur, waarin hij haar waarschuwde voor de kiekjes.

Door ANP - 31-8-2016, 22:49 (Update 31-8-2016, 22:49)

“Hij stuurde een berichtje waar iets in stond als: um, ik schaam me echt, er komen foto’s aan en ik dacht dat ik je dat even moest laten weten”, vertelde Miranda in The Kylie and Jackie O Show. Toen het model de foto’s van haar poedelnaakte ex op een paddleboard zag, dacht Miranda hetzelfde als heel veel andere mensen. “Oké, wat dacht je dan?!”

Miranda, die het gezicht is van een badmodelijn, grapte dat haar ex wel wat zwembroeken kan gebruiken. “Ja, ik ga Orlando er een paar sturen, misschien bevalt hem dat wel.”

Orlando werd begin deze maand poedelnaakt gesnapt door paparazzi tijdens zijn vakantie in Italië. Met zijn vriendin Katy Perry peddelde hij op een surfplank, maar voordat hij daarop stapte besloot de acteur zijn zwembroek uit te trekken. Een paar dagen later doken weer foto’s op van een naakte Orlando op vakantie.