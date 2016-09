Jackie Chan krijgt ere-Oscar

LOS ANGELES - Jackie Chan wordt onderscheiden met een speciale Oscar. De acteur en regisseur krijgt de zogenaamde honorary award voor zijn bijzondere verdiensten voor het filmvak. Ook casting director Lynn Stalmaster, documentairemaker Frederick Wiseman en film editor Anne V. Coates krijgen de onderscheiding voor hun werk, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 1-9-2016, 23:02 (Update 1-9-2016, 23:02)

Jackie Chan (62) is acteur, regisseur, schrijver en producer. Hij speelde in meer dan dertig vechtsportfilms in zijn geboortestad Hongkong voordat hij in 1996 in Hollywood debuteerde in Rumble in the Bronx. Later was hij te zien in onder meer de Rush Hour films, Shanghai Noon, Around the World in 80 Days en The Karate Kid remake. Ook leende hij zijn stem aan de Kung Fu Panda films.

De ere-Oscars worden uitgereikt op het jaarlijkse Governors Awards gala dat op 12 november in de Grand Ballroom in Hollywood wordt gehouden.