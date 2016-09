Yolanthe en Wesley denken aan adoptie

AMSTERDAM - Yolanthe en Wesley Sneijder willen graag een kind adopteren. “Dat is wel iets waar we het over hebben”, zei Yolanthe donderdagavond in RTL Late Night.

Door ANP - 2-9-2016, 0:02 (Update 2-9-2016, 0:02)

De adoptieplannen van het stel komen maandag aan bod in Story Of My Life, het nieuwe programma van Linda de Mol. Daarin worden Wesley en Yolanthe met behulp van schmink zestig en negentig jaar oud gemaakt. Als zestigers zeggen de twee dat ze hopen een of twee kinderen te hebben geadopteerd.

“Dat is wel iets waar we het over hebben, maar niet in interviews”, zei Yolanthe, die in oktober beviel van zoontje Xess Xava, in RTL Late Night. “Maar nu kwam het gewoon ter sprake.” De presentatrice vertelde dat ze na verloop van tijd vergat dat ze werd geïnterviewd. “Toen we na de opnames in bed lagen, zeiden we tegen elkaar: we weten eigenlijk niet meer wat we gezegd hebben. Daar dachten we helemaal niet over na.”

Toestanden

Yolanthe vond het ‘heel raar’ om ineens zestig en negentig jaar oud te zijn. “Je voelt je gewoon anders. Je bent natuurlijk gewoon jong en je bent wie je bent, maar het is zo raar.”

De liefde van haar man raakte Yolanthe. “In het wereldje waarin ik leef is uiterlijk heel belangrijk. Je denkt automatisch: ik moet er ook op en top uit zien voor mijn man. Maar als je hem zo hoort praten, is hij daar helemaal niet mee bezig. Dat vond ik heel erg lief. Hij houdt echt van mij en niet van alle toestanden erom heen. Dat wist ik wel, maar dat zeg je niet zo snel.”

Wesley en Yolanthe hebben als hoogbejaarden ook lol gehad. “We hebben een filmpje gemaakt waarop we de Macarena dansen. Wesley zegt nu heel vaak: ik kan niet wachten tot ik daar straks zit met dat vrouwtje van negentig jaar.”