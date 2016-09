'Rihanna laat tatoeage zetten voor Drake'

ANP

MIAMI - Rihanna heeft er een nieuwe tatoeage bij. De 28-jarige zangeres heeft een haai laten vereeuwigen op haar enkel en dit plaatje zou een speciale betekenis hebben voor haar en rapper Drake.

Door ANP - 2-9-2016, 11:13 (Update 2-9-2016, 11:13)

De haai op haar enkel moet het knuffeldier voorstellen dat Rihanna van Drake kreeg tijdens een date vorige maand in Toronto. De favoriete tattoo-artist van veel celebreties, Bang Bang, zette de tatoeage, maar wil niet zeggen of Rihanna de haai liet vereeuwigen als teken van haar liefde voor Drake.

''De betekenis is persoonlijk. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Ik heb veel mensen online zien raden naar de betekenis, maar het is niet aan mij om het publiekelijk bekend te maken. Ik wil alleen kwijt dat ik veel tattoo's voor Rihanna heb gemaakt, maar dit is mijn favoriet'', zei hij tegen Vanity Fair.

Bang Bang onthult dat hij de tatoeage woensdag backstage tijdens een concert van Drake in Miami heeft gezet. ''Het was heel bijzonder om in Drake's kleedkamer te zijn en naar hem te luisteren terwijl hij aan het opwarmen was. Ik was de enige daar. Het was een ongelooflijk moment dat ik nooit zal vergeten.''