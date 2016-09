Voorstel regionale omroepen in de ijskast

ANP Voorstel regionale omroepen in de ijskast

DEN HAAG - Het plan voor de modernisering van de regionale publieke omroepen gaat zoals verwacht in de ijskast. Er is bij deze omroepen op dit moment onvoldoende draagvlak voor de wet, zo constateerde het kabinet vrijdag. De bezuiniging van 17 miljoen euro gaat wel gewoon door.

Door ANP - 2-9-2016, 16:42 (Update 2-9-2016, 16:42)

Het voorstel voorzag in een samenwerkingsverband van de dertien omroepen, waardoor die goedkoper kunnen werken. Acht van de dertien regionale omroepbesturen zien de reorganisatie echter niet zitten. Dit is tot verdriet van de ondernemingsraden van de vijf andere omroepen. Die vrezen dat de bezuinigingen per omroep zonder die samenwerking schadelijker uitpakken.

De vijf ondernemingsraden hebben genoeg vertrouwen in toezeggingen van het kabinet over journalistieke onafhankelijkheid, naar verluidt in tegenstelling tot de besturen van de acht andere omroepen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) benadrukte vrijdag dat regionale omroepen zo veel mogelijk moeten voorkomen dat de aanstaande bezuinigingen neerslaan bij de programmering en de redacties.