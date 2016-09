Robin Martens emotioneel in RTL Late Night

ANP Robin Martens emotioneel in RTL Late Night

AMSTERDAM - Robin Martens wilde in haar jeugd niets anders dan danseres worden. Toen ze geblesseerd raakte, kon ze niet langer haar droom najagen, vertelde de GTST-actrice vrijdagavond hevig geëmotioneerd aan tafel bij RTL Late Night.

Door ANP - 2-9-2016, 23:51 (Update 2-9-2016, 23:51)

''Van jongs af aan wilde ik danseres worden'', vertelde Robin aan Humberto Tan. ''Ik wilde niets anders, ik heb er nooit aan getwijfeld'', zei ze. Aan school deed ze naar eigen zeggen weinig. Ze repeteerde in haar vrije tijd liever voor een dansshow.

''Ik was vooral bezig met dansen, maar ik raakte geblesseerd. Ik kon niet meer meer naar de dansschool van Lucia Marthas, wat ik zó graag wilde." Vechtend tegen de tranen en met gebroken stem vervolgde ze: "Van mijn 15e tot mijn 24e heb ik niet meer gedanst. Dat is altijd moeilijk gebleven, dat ik mijn dromen niet meer kon najagen."

Robin is met GTST-collega Buddy Vedder kandidaat in het tweede seizoen van Dance Dance Dance dat zaterdagavond begint op RTL4. In RTL Late Night waren beelden te zien hoe Robin Martens de dansmoves van Beyoncé imiteerde.

De opnames van Dance Dance Dance zitten erop. Robin: ''Ik moest er echt van afkicken''.