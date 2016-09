Chantal en Jandino verbolgen over dansverbod

HILVERSUM - Jandino Asporaat en Chantal Janzen zijn verdrietig, want de presentatoren van Dance Dance Dance mogen in het tweede seizoen van de RTL-show nauwelijks zelf laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van dans.

Door ANP - 3-9-2016, 7:54 (Update 3-9-2016, 7:54)

“Wij waren ‘anders’, dus vonden John en Erland het beter dat wij lekker presenteren en het dansen overlaten aan de professionals”, zegt Jandino voor de camera van ANP. In de eerste reeks dansten Chantal en Jandino met de kandidaten mee in de opening van de tv-show. Nu doen ze dat alleen nog in de eerste aflevering op zaterdag 3 september. “Jandino en ik zijn verbolgen over het feit dat we minder dansen’’, zegt Chantal. “We dansen niet meer in de opening mee. Jandino en ik zijn daar verdrietig over.”

Volgens Jandino valt het met zijn verdriet wel mee. “Chantal vond het heel jammer, die heeft echt drie weken gejankt. Ze had al geoefend en speciale lessen genomen.” Chantal zegt dat zij en Jandino ‘tussen neus en lippen door’ op de hoogte werden gebracht.

Beperkte danser

De presentatrice heeft wel een vermoeden waarom de presentatoren met beide benen op de grond moeten blijven staan: ‘’Het zal toch te maken hebben met tijdgebrek voor repeteren. We waren moeilijk in te plannen voor repetities, daar kan ik me iets bij voorstellen. We dansen wel in de eerste show mee, daarna zijn we nooit meer gebeld”, zegt de blondine lachend.

Jandino noemt zichzelf ‘een beperkte danser’. “Ik kan het heel leuk doen op bepaalde muziek, maar geef me geen choreo, dat gaat mis. Ik kan leuk bewegen, maar ik ben 35, vader van twee; ik kan dit niet, ik ben niet zo jong meer.”

Janken

In het tweede seizoen danst actrice Robin Martens met GTST-collega Buddy Vedder. Het soapduo neemt het op tegen SBS-presentator Kees Tol en Annemarie Keizer, Antje en Romy Monteiro, Ferry Doedens en Inge de Bruijn en Jeroen van der Boom met zijn vrouw Dany. “Het is niet normaal hoe hard deze mensen werken”, zegt Jandino. “Ik zie ze janken! Maar ze kunnen niet meer naar huis, want ze hebben een contract getekend."

Chantal: ‘’We gaan het eerste seizoen gewoon overtreffen. In het eerste seizoen was best al snel duidelijk voor mij dat Pip Pellens en haar vriend Pim Wessels zouden winnen. Dat heb ik dit jaar minder. Er zijn best veel koppels die op hetzelfde niveau zitten. Tot aan het eind blijft het spannend dit jaar en dat is wel uniek.”

‘’Robin Martens heeft een dansachtergrond, dat is toch iemand die een gemakkelijkere start heeft’’, zegt Chantal. “Maar dit seizoen moet je toch de underdog niet vergeten. Wat ik wel kwijt wil is dat Kees Tol me best wel heeft verrast met Annemarie Keizer, zeker weten.”