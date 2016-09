Dochter lijkt steeds meer op Gwyneth Paltrow

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow heeft een dubbelganger, en het is niemand minder dan haar eigen dochter Apple. Daily Mirror heeft foto’s van het tienermeisje. De tabloid kan er, net als de fans van de actrice, maar niet over uit hoe veel Apple op haar moeder begint te lijken.

Door ANP - 3-9-2016, 15:51 (Update 3-9-2016, 15:51)

Vrijdag was Apple met haar broertje Mozes op stap met haar vader Chris Martin. Op een van de foto’s omhelst ze de frontman van de band Coldplay. Op die foto is de overeenkomst tussen moeder en dochter al duidelijk. Op een andere foto, waarop het meisje tussen enkele andere kinderen staat, is de gelijkenis nog beter te zien.

Dat Apple en Gwyneth zo erg op elkaar lijken werd begin dit jaar al duidelijk toen de actrice een foto op Instagram had gezet waarop ze met Apple poseerde.

Apple is het oudste kind van Chris en Gwyneth. In 2014 ging het paar uit elkaar na een huwelijk van bijna elf jaar.