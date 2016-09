Koolhoven blikt terug op ‘geweldige’ première

ANP Koolhoven blikt terug op ‘geweldige’ première

ROTTERDAM - Martin Koolhoven zag zijn nieuwe film Brimstone afgelopen weekeinde in première gaan tijdens het filmfestival van Venetië. “Het was een geweldige ervaring”, zo blikt de Nederlandse regisseur terug in het AD. “De belangrijkste première van mijn leven.”

Door ANP - 5-9-2016, 8:40 (Update 5-9-2016, 8:40)

Tegelijkertijd is Koolhoven een beetje melancholisch. “Het is ook een beetje triest dat het allemaal voorbij is. Het is volbracht, om in Bijbelse termen te spreken. Ik realiseer mij ook dat ik nu met iets nieuws moet beginnen.”

Koolhoven werkte zeven jaar aan Brimstone, een westernthriller met onder anderen Dakota Fanning, Kit Harrington, Guy Pearce en Carice van Houten in de hoofdrol. Nu de film zijn vuurdoop heeft gehad, kijkt Koolhoven vooruit. Hij werkt aan drie nieuwe producties, die zich in het buitenland afspelen.

Als het aan de regisseur ligt, zijn die nieuwe producties sneller op het witte doek te zien dan Brimstone. “Ik hoop dat ik niet zeven jaar bezig ben met mijn volgende film.”