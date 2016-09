Jeroen onderschatte Dance Dance Dance

AMSTERDAM - Jeroen van der Boom en zijn vrouw Dany hebben hun deelname aan Dance Dance Dance een beetje onderschat. “We hebben het even onder een kopje thee besloten. Zo van, dat doen we gewoon even. Zonder enige danservaring”, vertelde Jeroen maandag op 100% NL in de ochtendshow van Lex Gaarthuis.

“Nou, dat was van een koude kermis thuiskomen kan ik je vertellen”, gaf de zanger toe. Jeroen nam de afgelopen maanden iets te veel hooi op zijn vork. “Ik deed tijdens de trainingen en opnames van Dance Dance Dance ook nog even Holland zingt Hazes, De beste liedjes en De Toppers. Dat had ik nooit moeten doen.”

Alleen al de trainingen voor het dansprogramma van RTL 4 vielen tegen. “Ik heb veertien uur gedaan om de MC Hammer move voor afgelopen zaterdag onder de knie te krijgen.” Spijt dat hij ‘ja’ heeft gezegd tegen Dance Dance Dance heeft Jeroen niet. “Het is één van de meest waanzinnige dingen die ik ooit heb mogen doen.”

Collega-artiesten raadt Jeroen dan ook aan volmondig ‘ja’ te zeggen als ze worden gevraagd voor de show. “Ik kan het iedereen aanraden; iedere artiest, tv- of radiopresentator. Als je ooit gevraagd wordt: doe het. Maar doe nooit wat ik gedaan heb, zo van: ik doe het er wel effe bij want dat kan niet. Dat is echt onmogelijk.”