Gezinsuitbreiding voor Xander de Buisonjé

AMSTERDAM - Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie verwachten een tweede kind. De baby is op komst met behulp van een draagmoeder en moet als alles goed gaat in februari ter wereld komen.

Door ANP - 6-9-2016, 8:55 (Update 6-9-2016, 8:55)

Het stel koos om een draagmoeder in te schakelen omdat Sophie werd afgeraden nog eens zwanger te worden. Bij haar werd in 2013 een semi-goedaardige tumor uit haar buikholte verwijderd. "Hoewel ik natuurlijk blij was dat het met een sisser afliep en het niet kwaadaardig was, was dat nieuws toch een flinke klap", laat Sophie weten aan LINDAnieuws. "De arts vertelde me dat een zwangerschap de kans dat de tumor terug zou komen kon vergroten."

Xander en Sophie overwogen daarna andere opties en kozen uiteindelijk voor het draagmoederschap. "Ik ben ongelooflijk dankbaar dat wij op deze manier toch nog een kindje kunnen krijgen", aldus Sophie. "We zijn nu zeventien weken in verwachting, we kunnen het kindje als het goed is in februari ophalen."

Het stel heeft samen een zoon: de 6-jarige Dex. Xander heeft ook nog een zoon uit zijn eerdere relatie met Wendy van Dijk.