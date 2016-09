Organisator wil geld terug van Lil' Kleine

ANP Organisator wil geld terug van Lil' Kleine

MEIJEL - De organisatie van de kermis in het Limburgse Meijel wil geld terug van Lil' Kleine omdat de rapper maandagavond na een bierdouche al na 2,5 minuut stopte met optreden. Organisator Ronald van Tilborg zegt tegen omroep L1 dat hij stappen onderneemt en contact heeft opgenomen met het management van de rapper om een regeling te treffen.

Door ANP - 6-9-2016, 17:52 (Update 6-9-2016, 18:01)

"Het optreden van Lil' Kleine heeft zo meer dan duizend euro per minuut gekost, ik wil m'n geld terug," vertelt de horeca-ondernemer. Lil' Kleine kapte het optreden af toen hij in de eerste minuten van zijn act enkele biertjes over zich heen kreeg. Hij nam afscheid met de woorden: "Ik heb 1, 2, 3, 4 duizend euro verdiend. Later!"

De organisatie had nog een hek voor het podium geplaatst om Lil' Kleine een bierdouche te besparen. Volgens Van Tilborg heeft de rapper het zelf uitgelokt. "Hij riep mensen op om bier te gooien zodat hij naar huis kon. Dat is natuurlijk een rode lap op een stier. En hij kwam al te laat, had allerlei kapsones en gedroeg zich onprofessioneel. Wij hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat hij bier over zich heen zou krijgen. Dat hij hem zo dan peert is onacceptabel."

Lil' Kleine heeft nog niet op het incident gereageerd.