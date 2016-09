Netflix brengt eerste eigen Spaanse film uit

MADRID - Netflix brengt op 28 oktober Siete Años uit. Siete Años, die in 190 landen wordt uitgebracht, is de eerste in Spanje opgenomen en geproduceerde Netflix-film. Dit meldt Variety.

6-9-2016

De Spaanse acteur Paco León speelt de hoofdrol in de film die is geregisseerd door Roger Gual. Siete Años (zeven jaren) vertelt het verhaal over vier vrienden die ook compagnons zijn. Op een avond komen ze voor een moeilijke beslissing te staan om hun vriendschap te redden. Een van hem moet zijn vrijheid opofferen om de rest te behoeden voor een persoonlijke en financiële ondergang.

Naast Paco León zijn er rollen voor Alex Brendemühl, Manuel Morón en de Colombiaanse actreurs Juana Acosta en Juan Pablo Raba.

Netflix is op 20 oktober een jaar actief in Spanje. In maart dit jaar bestelde Netflix zijn eerste Spaanse serie, waarvoor regisseur Carlos Sedes werd aangetrokken. Deze serie met de titel Las Chicas del Cable gaat over vier vrouwen van verschillende komaf die samenwerken als telefonistes op het hoofdkantoor van de Spaanse nationale telefoonmaatschappij. De serie speelt zich af in de jaren twintig en beslaat zestien afleveringen van elk vijftig minuten, die in 2017 wereldwijd via Netflix te zien zijn.