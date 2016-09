Fotograferen ‘heel bevrijdend’ voor Tjitske

ANP Fotograferen ‘heel bevrijdend’ voor Tjitske

AMSTERDAM - Tjitske Reidinga is groot fan van fotografie. Het maken van portretten is voor de actrice ‘heel bevrijdend’, vertelt ze aan Cornald Maas in zijn programma Volle Zalen. Daarvan start donderdagavond om 21.15 uur een nieuw seizoen op NPO2.

Door ANP - 7-9-2016, 14:51 (Update 7-9-2016, 14:51)

“Ik doe het heel lullig met m’n telefoon”, zegt Tjitske over haar werk als fotografe. “Het is voor mij iets bevrijdends. Het fotograferen is iets waarvan ik voor het eerst kan zeggen ‘o, dat vind ik dat ik dat wel goed of mooi heb gedaan’. Dat zou ik nooit kunnen met toneelspelen.” Als Tjitske op de planken staat, twijfelt ze steeds en vraagt ze zich af of haar spel wel goed genoeg is.

“Ik kan het niet terugzien”, geeft ze als verklaring voor haar twijfels. “Ik kan natuurlijk nooit naar mezelf kijken en ik heb ook een hekel aan naar mezelf kijken. Ik heb nauwelijks afleveringen van Gooische Vrouwen gezien bijvoorbeeld.”

Naar een door haar gemaakte foto kan Tjitske wel kijken. “Daar kan ik veel schoner op reageren. Het is een hele opluchting om iets te hebben in je leven waarvan je kan zeggen ‘nou, ik vind dit gewoon heel mooi en dit heel lelijk’ in plaats van dat gepieker dat het toneelspelen soms met zich meebrengt.”