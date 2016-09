Fans bezorgd over gezondheid Meat Loaf

LONDEN - Fans maken zich zorgen over de gezondheid van zanger Meat Loaf. Dat bleek tijdens een radio-interview dat de zanger gaf op de BBC.

Zo vroeg een luisteraar op Twitter zich af of Meat Loaf wel in orde was: "Geweldig om Meat Loaf te horen op de radio maar oh jee, hij klinkt erg ziek. Arme man, klinkt alsof hij het echt moeilijk heeft". Andere twitteraars vermoedden dat de rocker vlak voor de uitzending simpelweg te diep in het glaasje had gekeken.

Meat Loaf arriveerde bij de studios van de Britse BBC met een wandelstok. Hij vertelde tijdens het gesprek dat hij last heeft van een beknelde zenuw in zijn rug: "Als ik zit gaat het wel maar zodra ik opsta is de pijn bijna ondragelijk", aldus de rocker.

Afgelopen juni zakte de 68-jarige rockster tijdens een optreden in Canada in elkaar. Geruchten over zijn gezondheid staken ook toen de kop op. De zanger liet na het optreden via Facebook weten dat hij uitgedroogd en vermoeid was.