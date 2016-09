Musical Luv' geen optie voor Hans van Hemert

HILVERSUM - Een musical of film over Luv' is geen optie voor Hans van Hemert (71). In De Telegraaf vertelt de hitproducer niet mee te werken aan een musical over het trio, omdat zangeres Marga Scheide de merknaam liet vastleggen.

Door ANP - 8-9-2016, 7:14 (Update 8-9-2016, 7:14)

Van Hemert vindt dat hij recht heeft op de naam Luv', maar werd het daarover niet eens met Marga. ''Ik ben bij Marga thuis geweest en heb haar op een heel vriendelijke manier duidelijk proberen te maken dat ik de enige rechthebbende van de naam Luv' ben. Maar daar ging Marga niet in mee."

Hans heeft het discussiëren en touwtrekken opgegeven. ''Nu denk ik: laat maar zitten. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Het is zo negatief allemaal." Bovendien zegt hij het geld niet te hebben voor een langdurige juridische procedure.

Luv' had eind jaren zeventig grote hits met nummers als U.O. Me, You're The Greatest Lover en Trojan Horse. Marga Scheide en Josée Hoebee treden nog steeds op, zonder Patty Brard. ''Een schrijver en een regisseur wilden een musical maken over mijn hele carrière en een filmproducent wilde het hele verhaal van Luv' horen'', zegt Van Hemert in de krant. ''Er is zoveel gebeurd in die tijd, dat is een prachtig verhaal. Maar ik werk er niet aan mee. Stel dat we straks klaar zijn en dat mevrouw Scheide om de hoek komt kijken om even te vangen. Dat wil ik niet."