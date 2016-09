Katy Perry betaalt studie overlevende Orlando

ANP Katy Perry betaalt studie overlevende Orlando

LOS ANGELES - Katy Perry verraste in de talkshow van Ellen DeGeneres een overlevende van de schietpartij van afgelopen zomer in een nachtclub in Orlando, Florida. De 31-jarige zangeres besloot Tony Marrero een handje te helpen met het oppakken van zijn leven.

Door ANP - 8-9-2016, 22:18 (Update 8-9-2016, 22:18)

Tony werd tijdens de schietpartij vier keer geraakt. Bovendien verloor hij zijn beste vriend. Marrero vertelt aan Ellen dat hij fan is van Katy en dat haar muziek hem door de moeilijke periode van zijn revalidatie heen heeft geholpen. Op dat moment komt Perry tevoorschijn.

Katy kan haar tranen niet bedwingen terwijl ze Tony een knuffel geeft. ''Je verhaal is heel inspirerend'', zegt de emotionele zangeres. ''Ik heb gehoord dat je creatief bent, net als ik, en dat je dromen hebt die wilt vervullen. Ik heb gehoord dat je naar de filmacademie wilt gaan, dus ik wil persoonlijk de kosten voor je eerste jaar betalen.''

Tijdens de schietpartij op 12 juni in de homobar Pulse schoot de 29-jarige Omar Mateen 49 mensen dood en verwondde hij 53 anderen.