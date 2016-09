Kim Kardashian wil stoppen met realityserie

ANP Kim Kardashian wil stoppen met realityserie

NEW YORK - Kim Kardashian overweegt te stoppen met het reality-programma Keeping Up With The Kardashians, zo meldt Radar Online.

Door ANP - 9-9-2016, 2:47 (Update 9-9-2016, 2:47)

Bronnen rond Kim laten aan Radar weten dat haar man Kanye West haar ook liever ziet stoppen met de show. De kijkcijfers van de realityshow dalen de afgelopen tijd flink en volgens Kanye is het beter voor het imago van Kim als ze nu stopt.

Kanye en Kim hebben momenteel veel problemen aan het hoofd. Zo ging woensdag de modeshow van Kanye, voor zijn merk Yeezy, compleet de mist in omdat modellen op hun hakken struikelden en flauwvielen door de extreme zomerhitte. "Kim schaamde zich kapot", aldus een ingewijde.

Kim zou zich volledig willen storten op andere projecten, samen met Kanye. Maar ze kan het contract, met een geschatte vergoeding van 90 miljoen euro voor de ster, niet voor 2019 verbreken. "Kim weet dat zij de show draagt en dat bezorgt haar veel stress. Op dit moment denkt ze maar aan één ding: stoppen met het programma", aldus de bron.