Angelina Jolie komt langs op VN-top

LONDEN - Actrice Angelina Jolie heeft donderdag onverwacht een bezoek gebracht aan een VN-top in Londen over vredesmissies. Dat melden Britse media.

Door ANP - 9-9-2016, 11:03 (Update 9-9-2016, 11:03)

De 41-jarige superster, die als speciaal gezant voor de vluchtelingen aan de VN is verbonden, hield een toespraak voor de gedelegeerden van tachtig landen. Zij sprak haar zorgen uit over het misbruik waarvan VN-soldaten op missies in de Centraal Afrikaanse Republiek worden verdacht. Deze zaken tasten het gezag van de VN en de vredesmissies aan, vreest Jolie.

De actrice sprak voorafgaand aan haar toespraak met vluchtelingenvrouwen die werden misbruikt door VN-soldaten. Jolie beklemtoonde in haar toespraak dat het gaat om uitzonderingen in het vredeskorps van de VN. “Maar deze zaken ondermijnen wel het gezag van de missies en van de organisatie”, aldus de ster.

Jolie wil dat er in de toekomst meer vrouwelijke soldaten mee gaan op vredesmissies. Dit zou dit soort excessen in de toekomst kunnen voorkomen, denkt zij. De VN heeft een grootschalig onderzoek naar de misbruikzaken ingesteld.