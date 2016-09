Sales agent verwerft rechten film Tonio

LOS ANGELES - Sales agent Dutch Features heeft de wereldwijde rechten verworven van de Nederlandse film Tonio. Het bedrijf gaat proberen de film te verkopen op het festival van Toronto, dat komende week plaatsvindt.

Door ANP - 9-9-2016, 13:59 (Update 9-9-2016, 13:59)

Dat meldt vakblad Variety vrijdag. Tonio is de verfilming van het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden. De roman is een zeer persoonlijk verslag van het rouwproces waar Van der Heijden en zijn vrouw in belandden na de plotselinge dood van hun zoon Tonio. De hoofdrollen worden gespeeld door Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters.

Tonio is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Het is de derde maal dat regisseur Paula van der Oest in de competitie om het beeld Nederland vertegenwoordigt. Eerder werd zij genomineerd voor Zus & Zo en haalde zij de shortlist met Lucia de B.

Tonio is vanaf 22 september een week in een beperkt aantal bioscopen te zien, om aan de eisen van de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, te voldoen. De film is vanaf 13 oktober in heel Nederland te zien.