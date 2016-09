Meat Loaf annuleert concert in Ahoy Rotterdam

ANP Meat Loaf annuleert concert in Ahoy Rotterdam

ROTTERDAM - De Amerikaanse rockzanger Meat Loaf heeft zijn concert in Ahoy Rotterdam geannuleerd. Concertorganisator Green House Talent bevestigt een bericht van AD dat Meat Loaf op 1 maart niet naar Nederland komt. De reden van annulering is niet bekend.

Door ANP - 9-9-2016, 16:30 (Update 9-9-2016, 16:30)

De laatste keer dat de inmiddels 68-jarige Meat Loaf optrad in Nederland was tijdens zijn afscheidstournee in 2013. De zanger, die werd geboren als Marvin Lee Aday, kondigde toen aan dat het reizen hem te veel werd.

Vrijdag bracht Meat Loaf zijn plaat Braver Than We Are uit. Hij werkte daarvoor samen met zijn vriend en ontdekker Jim Steinman. Aan de BBC vertelde hij deze week dat hij last heeft van een beknelde zenuw in zijn rug. Hij kwam met een wandelstok naar de radiostudio.

Afgelopen juni zakte de rockster tijdens een optreden in Canada in elkaar. Geruchten over zijn gezondheid staken ook toen de kop op. De zanger liet na het optreden via Facebook weten dat hij uitgedroogd en vermoeid was.