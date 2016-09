Game of Thrones neemt voorschot op Emmy's

ANP Game of Thrones neemt voorschot op Emmy's

LOS ANGELES - De makers van Game of Thrones hebben zaterdagnacht de eerste Emmy's in de wacht gesleept. Bij de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards won de HBO-serie negen prijzen voor onder meer casting, stunts, make-up, kostuums en visuele effecten.

Door ANP - 11-9-2016, 10:48 (Update 11-9-2016, 10:48)

De Creative Arts Emmy Awards vormen jaarlijks de opmaat voor de Primetime Emmy Awards, volgende week zondag. Daar is Game of Thrones opnieuw een van de grote kanshebbers. De serie, waarin ook Carice van Houten en Michiel Huisman vaste rollen hebben, is dit jaar in totaal maar liefst 23 keer genomineerd. Vorig jaar sleepte het succesnummer van HBO nog 24 Emmynominaties in de wacht. Daarvan werden er een recordaantal van twaalf verzilverd.

In de categorie Beste Gastactrice in een Comedy ging de prijs zaterdag niet naar een maar naar twee actrices. Tina Fey en Amy Poehler pakten de onderscheiding voor hun gezamenlijke sketch in Saturday Night Live, waarin ze Hillary Clinton en Sarah Palin nadeden.