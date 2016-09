Nederlandse bioscopen hebben topjaar

AMSTERDAM - De Nederlandse bioscopen stevenen af op een recordjaar. De omzet van alle theaters was tot 12 september 192 miljoen euro. In 2015 stond de teller op diezelfde dag op 181 miljoen euro.

Door ANP - 12-9-2016, 20:54 (Update 12-9-2016, 20:54)

Dat blijkt uit de cijfers van Filmdistributeurs Nederland. De trend lijkt zich de komende vier maanden door te zetten: er staan nog veel grote titels op de agenda. Zo gaan in november en december de Harry Potter-spinoff Fantastic Beasts en de Star Wars-spinoff Rogue One in première. Ook komen er nog veel grote Nederlandse films aan, zoals de boekverfilming Tonio, de thriller Prooi van Dick Maas en de Carry Slee-film Kappen.

In 2015 bedroeg de totale omzet van de Nederlandse bioscopen 276 miljoen euro. Het totale aantal bioscoopbezoeken steeg naar 33 miljoen. Sinds 1967 gingen er in één jaar in Nederland niet zoveel mensen naar de film.

De best bezochte bioscooptitels dit jaar zijn tot nu toe Finding Dory, Jungle Book en Huisdierengeheimen. Verder deden The Revenant (met Leonardo DiCaprio) en Star Wars: The Force Awakens het erg goed. De best bezochte Nederlandse films tot nu toe waren Rokjesdag, Knielen op een bed violen en Bon Bini Holland.