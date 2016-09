Alley en Stamos in 2e seizoen Scream Queens

LOS ANGELES - Actrice Kirstie Alley en acteur John Stamos krijgen een vaste rol in het tweede seizoen van de populaire Amerikaanse serie Scream Queens, zo meldt E-News.

Door ANP - 13-9-2016, 4:03 (Update 13-9-2016, 4:03)

De 65-jarige Alley is een doorgewinterde actrice. Ze speelde van 1987 tot 1993 in de beroemde serie Cheers, over de gelijknamige Amerikaanse bar in Boston. In 1997 krijgt ze de hoofdrol in de comedyshow Veronica's Closet. De 53-jarige Stamos speelde van 1987 tot 1995 in de comedyserie Full House, dat dit jaar door Netflix na 20 jaar een vervolg kreeg. In de Netflixserie Fuller House keren Stamos en een groot deel van de originele cast terug.

In het tweede seizoen van Scream Queens zal Kirstie al snel de romantiek ontdekken. "We beginnen meteen met een romance in de show", vertelt John Stamos.

Scream Queens heeft voor het nieuwe seizoen gevestigde en jonge acteurs en actrices weten te strikken. Zo spelen naast Kirstie Alley en John Stamos ook de 24-jarige Taylor Lautner, bekend uit de filmserie Twilight, en de 57-jarige Halloween-actrice Jamie Lee Curtis mee. Het tweede seizoen wordt vanaf 20 september op de Amerikaanse zender Fox uitgezonden.