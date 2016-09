Kylie en Kendall moeten schade lift betalen

NEW YORK - De zusjes Kylie en Kendall Jenner moeten de schade betalen die ze veroorzaakten nadat ze donderdagnacht zijn gered uit een vastzittende lift. Dat meldt Page Six dat met de bewoners van het flatgebouw sprak.

Door ANP - 13-9-2016, 5:01 (Update 13-9-2016, 5:01)

Kendall en Kylie huren samen een luxe appartement in New York en kwamen donderdagnacht met twee vriendinnen vast te zitten in de lift. Ze belden met alarmnummer 911 en werden na een half uur bevrijd door de brandweer. "Ik had nooit gedacht dat dit me zou overkomen. Ik ben zo bang en heb honger", vertelde een aangeslagen Kylie op haar Snapchat.

De bewoners van het pand eisen nu dat de schade die de dames aanrichtten aan de lift wordt vergoed. "Ze krijgen gewoon de rekening", laat een bewoner weten. "Ze hielden de lift veel te lang vast en daardoor is deze nu beschadigd", vervolgt de boze buur. Het is onbekend hoe hoog de schadeclaim precies is.

Kylie en Kendall huren het luxe optrekje van onroerendgoedmagnaat Ron Moelis. Zijn woordvoerder wilde niet reageren op de klacht van de buren. Ook Kylie en Kendall houden de kaken op elkaar.