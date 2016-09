Van der Goes zendt uit vanuit Tweede Kamer

ANP Van der Goes zendt uit vanuit Tweede Kamer

HILVERSUM - Presentator Wouter van der Goes gaat op maandag 19 en dinsdag 20 september zijn radioprogramma Wout2Day maken vanuit de Tweede Kamer in Den Haag. De thema-uitzendingen vinden plaats in het kader van Prinsjesdag. Van der Goes woont op dinsdag ook de Troonrede in de Ridderzaal bij, zo heeft hij dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 13-9-2016, 19:01 (Update 13-9-2016, 19:01)

Van der Goes maakte eerder dit jaar twee uitzendingen vanuit de gevangenis, om zelf te ervaren hoe het leven in de bajes is. Naar aanleiding van deze uitzendingen groeide het idee een keer een programma vanuit het Haagse hart van de Nederlandse democratie te maken. “Luisteraars wilden bijvoorbeeld weten of de ‘achterkamertjes’ nou echt bestaan”, aldus de Radio 2-dj.

Hij snapt dat de Tweede Kamer, net als de gevangenis, een grote aantrekkingskracht heeft op de luisteraars. “Dat de Tweede Kamer zo’n grote aantrekkingskracht heeft snap ik heel goed. Zitten die grote blauwe Kamerstoelen nou lekker? Lunchen politici van verschillende partijen gewoon aan dezelfde tafel? Je ziet vaak politici op tv, maar hoe gaat het er daar in Den Haag nou echt aan toe? Dat wil ik voor en met de luisteraar gaan uitzoeken.”

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) heeft Van der Goes uitgenodigd om met haar mee te gaan naar de Ridderzaal om de Troonrede in het echt bij te wonen. Wout2Day is elke werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur te beluisteren op NPO Radio 2.